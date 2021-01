Quotidien, deuxième partie du 12 janvier 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 janvier 2021 : Paul Gasnier a rencontré Egountchi Behanzin, le leader de la « Ligue de défense noire », une association toujours plus médiatisée et toujours plus polémique. En plateau, Yann Barthès parle de « L’aube de la sixième extinction de masse » avec Bruno David, le patron du Muséum d’Histoire Naturelle et professeur en paléontologie. Dans une seconde partie, Yann Barthès reçoit la journaliste Claire Touzard à l’occasion de la publication de son livre « Sans alcool, le jour où j’ai arrêté de boire ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le coup de com’ de Kamala Harris en Une de Vogue, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène voir Stéphane Bern dans Secrets d’Histoire.