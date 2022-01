Quotidien, deuxième partie du 12 janvier 2022 avec Cyril Chiche et Guillaume Rozier

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 12 janvier : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au candidat communiste à l’élection présidentielle, Fabien Roussel. Il revient également sur l’altercation entre un terroriste et une avocate des parties civiles au procès des attentats du 13 novembre 2015 et débriefe le début de la Coupe d’Afrique des Nations. En plateau, Yann Barthès fait le point sur les données de l’épidémie dans les écoles avec le fondateur de Covid Tracker, Guillaume Rozier. Il reçoit également le patron de Lydia, l’appli que tous les jeunes utilisent, Cyril Chiche. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la dernière sortie de The Weeknd, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Étienne Carbonnier regarde KTO dans son Canap.