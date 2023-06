Quotidien, deuxième partie du 12 juin 2023 avec Camille Chamoux et Damien Bonnard

Au sommaire de Quotidien seconde partie du lundi 12 juin 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le lancement du nouveau parti de Bernard Cazeneuve. L’ancien Premier ministre, qui se rêve désormais président de la République, veut contrer la NUPES et son alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Enfin, Sophie Dupont nous emmène à l’Assemblée nationale où était présentée ce lundi la 17ème motion de censure à l’encontre du gouvernement en moins d’un an. En plateau, Yann Barthès reçoit la patronne d’Engie, Catherine MacGregor pour parler de son plan pour atteindre une énergie zéro carbone d’ici 2050, ainsi que les acteurs Camille Chamoux et Damien Bonnard pour le film « Le processus de paix ».