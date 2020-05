Quotidien, deuxième partie du 12 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 mai 2020. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la réouverture des commerces et Julien Bellver revient sur l’évacuation du canal Saint-Martin. En plateau, Yann Barthes reçoit les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme pour leur grand enquête sur la gestion des masques en France et la pianiste Khatia Buniatishvili. Depuis lundi 11 mai, les magasins ont enfin rouvert leurs portes partout en France. Dans certaines régions, les clients se sont précipités dans leurs enseignes préférées pour faire le plein, parfois au détriment des règles sanitaires. Comment s’accorder une sortie shopping tout en assurant sa sécurité et celle des autres ? Comment les magasins s’organisent-ils pour accueillir de nouveau leurs clients en toute prudence ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Lundi, fin de journée, une foule se presse aux abords du canal Saint-Martin, à Paris, pour profiter du premier jour de déconfinement. Face à l’affluence, la police intervient pour évacuer la zone. Quelques minutes avant, les images de la foule agglutinée sur les rives du canal faisaient le tour des chaînes d’infos, notamment de BFMTV. Est-ce la chaîne qui a permis aux forces de l’ordre de constater la situation ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias. Tout au long de la crise du coronavirus, qui perdure encore aujourd’hui, le discours du gouvernement sur le port du masque a été baigné d’un épais brouillard. D’abord jugé inutile, le masque est petit à petit devenu indispensable à la lutte contre le virus. Pourtant, impossible d’en trouver suffisamment pour équiper les personnels soignants, les employés de la grande distribution, les forces de l’ordre et tous ceux dont le métier imposait une présence sur le terrain. Impossible, aussi, d’en fournir aux Français pour leurs déplacements. Comment expliquer cette pénurie alors même que des millions de masques étaient encore en réserve ces derniers mois ? Les grands reporters Gérard Davet et Fabrice Lhomme publient dans le Monde une grande enquête sur les masques français. Ils affirment notamment que le gouvernement a continué à détruire des masques, pourtant devenus indispensables pour lutter contre le virus, après le début de l’épidémie. Ils sont sur le plateau pour nous en parler. La pianiste Khatia Buniatishvili est de retour pour notre plus grand plaisir. Après deux mois confinés, elle nous offre un doux moment d’évasion, derrière son piano. On prend de ses nouvelles sur le plateau de Quotidien. Comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politique dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q et Etienne Carbonnier fait son Transpi sur le football belge. Puisqu’on est mardi, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais sur le déconfinement.