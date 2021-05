Quotidien, deuxième partie du 12 mai 2021 avec Anne Depétrini et Roméo Elvis

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 mai 2021 : George Tron, condamné à cinq ans de prison pour agression sexuelle et viol peut-il continuer à exercer son mandat de maire ? Paul Larrouturou s’est rendu dans sa ville, à Draveil, dans l’Essonne. En plateau, Yann Barthès reçoit Anne Depétrini à l’occasion de la publication de son livre « La Quête ou éventuellement un titre bien meilleur », un guide de toutes les techniques qu’elle a testées et approuvées, ou pas, pour aller mieux. On reçoit ensuite le chanteur Roméo Elvis à l’occasion de la sortie de son nouveau single, « TPA », en attendant son nouvel album d’ici la rentrée. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des BRIT Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques et Etienne Carbonnier s’intéresse à l’émission « Retour à l’instinct primaire » dans son Canap.