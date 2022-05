Quotidien, deuxième partie du 12 mai 2022 avec Sylvie Topaloff et Audrey Fleurot

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 12 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier brosse le portrait de Pierre Jouvet, le socialiste derrière l’accord entre le PS et la France insoumise. Il s’intéresse ensuite au poste de ministre de l’Écologie : et si c’était le pire job à avoir au gouvernement ? Enfin, il prend des nouvelles de l’Ukraine avec le photoreporter Eric Bouvet. En plateau, Yann Barthès donne la parole à l’avocate Sylvie Topaloff au lendemain de l’ouverture du procès en appel des ex-dirigeants de France Télécom. Il reçoit ensuite l’actrice Audrey Fleurot à l’occasion de la diffusion de la saison 2 de la série phénomène HPI. Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte la tournée promo de Bill Gates, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier s’intéresse aux pubs pour enfants dans son Canap.