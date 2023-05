Quotidien, deuxième partie du 12 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du vendredi 12 mai 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à un morceau du nouvel album d’Etienne Daho inspiré par la guerre en Ukraine. Il revient sur le lien qui unit Etienne Daho et la ville de Rennes. Malik Djoudi reprend “Week-end à Rome” en live sur le plateau de Quotidien. Calypso Valois, Jean-Louis Pierot, Yan Wagner et Malik Djoudi rejoignent Etienne Daho sur le plateau de Quotidien. Enfin, on résume l’actualité de la semaine en silence.