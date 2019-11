Quotidien, deuxième partie du 12 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Martin Weill juste avant la diffusion de son reportage sur le Brésil de Jair Bolsonaro, la chanteuse Adèle pour la réédition de son album « Brol » et Elie Semoun pour son nouveau spectacle. Un an après l’élection de Jair Bolsonaro, Martin Weill est retourné au Brésil. Comment l’homme politique d’extrême-droite mène-t-il le pays ? Quels changements celui qu’on surnomme le « Trump tropical » a-t-il apporté aux Brésiliens ? Martin Weill est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Après le triomphe de « Brol » et ses 500 000 exemplaires vendus, Angèle réédite son premier album avec plein de titres inédits. Elle est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de ses nouvelles chansons, de sa carrière et de tout ce qui a changé dans sa vie depuis l’explosion de sa notoriété. Pour son septième spectacle, Elie Semoun ne revient par seul : il monte sur scène avec ses « monstres ». Un spectacle que l’humoriste promet plus trash, plus violent et plus intime aussi. Elie Semoun est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la chute de WeWork, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Etienne Carbonnier revient sur l’ambiance des NMA.

