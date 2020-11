Quotidien, deuxième partie du 12 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 novembre. On consacre cette deuxième partie aux commémorations des attentats du 13 novembre 2015. On en parle en plateau avec Manuel Valls, ancien Premier ministre au moment des faits, Julien Bellver retrace le film de la soirée et Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse au futur procès des attentats. On reçoit, ensuite, le réalisateur Jules Naudet et David Fritz Goeppinger, rescapé du Bataclan, à l’occasion de la diffusion sur TMC du documentaire « Fluctuat Nec Mergitur ».