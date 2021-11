Quotidien, deuxième partie du 12 novembre 2021 avec Pierre Niney, Nicole Garcia et Le Noiseur

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à un procès historique, celui de huit hommes de l’industrie du porno accusés de viols, d’agressions sexuelles, de proxénétisme aggravé et de traite d’humains. En plateau, Yann Barthès reçoit Nicole Garcia et Pierre Niney à l’occasion de leur film « Amants ». Il reçoit ensuite Le Noiseur, l’artiste qui accompagne Quotidien depuis le début de la saison et est de retour avec un second album cet automne. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour vous l’actualité de la semaine en silence et notre Mondaine Clémence Majani s’invite dans les soirées chics de Paris.