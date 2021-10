Quotidien, deuxième partie du 12 octobre 2021 avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 octobre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe l’euphorie chez LR après la volte-face de Xavier Bertrand et le début de campagne du parti animaliste. Il s’intéresse aussi à la webradio qui permet aux 1800 parties civiles du procès des attentats de Paris de suivre les audiences en direct. En plateau, Yann Barthès reçoit Fabrice Lhomme et Gérard Davet à l’occasion de leur livre choc sur Emmanuel Macron, « Le traître et le néant ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le show hallucinant de Madonna, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ et Étienne Carbonnier s’intéresse aux Familles nombreuses dans son Canap.