Quotidien, deuxième partie du 12 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 12 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit l’humoriste, acteur et réalisateur Kheiron à l’occasion de son nouveau spectacle, « Dragon ». Il revient également avec lui sur la situation en Iran, pays où il est né, et ses impressions sur le mouvement de révolte qui le traverse. Dans son Petit Q, Willy Papa nous donne des nouvelles d’Elon Musk, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français sans aucune langue de bois et Etienne Carbonnier termine son tour de Marseille dans son Transpi.