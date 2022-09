Quotidien, deuxième partie du 12 septembre 2022 avec Florence Foresti

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 12 septembre 2022 : le public est de retour pour célébrer l’humoriste préféré des Français, Florence Foresti. Elle est de retour avec un nouveau spectacle ET une série inédite et on est très, très heureux de la retrouver. Dans son Petit Q, Willy Papa brosse l’anti-portrait du roi Charles III, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé, Pablo Mira nous résume l’actu en quatre minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous emmène au concours de Maroilles.