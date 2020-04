Quotidien, deuxième partie du 13 avril 2020 avec Thomas Legrand, Natacha Polony et Philippe Juvin

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 13 avril 2020. On décrypte les annonces d’Emmanuel Macron avec le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l’hôpital George-Pompidou à Paris et les journalistes Natacha Polony et Thomas Legrand. Le Dr Philippe Juvin est chef des urgences de l’hôpital George-Pompidou à Paris. Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, il est très présent dans les médias. Après la quatrième allocution d’Emmanuel Macron, il débriefe avec nous les dernières annonces. Natacha Polony est la patronne de l’hebdomadaire Marianne. Thomas Legrand est l’éditorialiste politique de France Inter. Avec eux, on débriefe les dernières déclarations d’Emmanuel Macron. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people en confinement dans son Petit Q, le chef Juan Arbelaez nous donne sa recette spécial confinement du jour, et Etienne Carbonnier débriefe Koh Lanta dans son Transpi. Et puisqu’on est lundi, Alison Wheeler nous fait sa revue de presse (confinée) de la semaine.