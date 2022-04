Quotidien, deuxième partie du 13 avril 2022 avec Jérémie Peltier, Nicolas Lebourg et Camille Vigogne Le Coat

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 13 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier tire le bilan de 10 ans de relations tendues entre Quotidien et Marine Le Pen. En plateau, on décrypte ce que représente le « Lepénisme » avec Jérémie Peltier, Nicolas Lebourg et Camille Vigogne-Le Coat. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Viktor Medvechuk, ukrainien pro-russe arrêté par l’armée ukrainienne. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier prend des nouvelles de KTO.