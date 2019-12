Quotidien, deuxième partie du 13 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 13 décembre 2019. On part à Londres avec Paul Bouffard pour revivre la soirée électorale des Britanniques. En plateau, Yann Barthès reçoit David Pujadas pour son documentaire « La Bataille de Notre-Dame » et Emmanuelle Seigner, The Liminanas et Anton Newcombe, les musiciens de « L’Épée ». Paul Bouffard était à Londres pour suivre les résultats de l’élection générale du 12 décembre qui devait déterminer le maintien de Boris Johnson au pouvoir. Le parti conservateur de l’actuel Premier ministre a remporté l’élection avec une majorité absolue, scellant le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier prochain. Paul Bouffard a passé la soirée avec les Britanniques et recueilli leurs impressions à l’issue du scrutin. David Pujadas est une star de l’info depuis plus de 20 ans. D’abord sur TF1, puis à France 2, il a incarné le visage du JT. Dès 2015, il a trouvé un second souffle sur la chaîne LCI, dont il a reboosté les audiences en access. En plus de son travail de journaliste, David Pujadas est aujourd’hui producteur. Cet automne, il produit un grand reportage sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, « La bataille de Notre-Dame », diffusé ce week-end sur TF1. David Pujadas est sur le plateau de TF1 pour nous en parler. Le rock psychédélique cru 2019 a un nom : L’ Épée. Réunion des Français de The Liminanas, de l’Américain Anton Newcombe et de l’actrice Emmanuelle Seigner. Ils sont tous sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité sans bruit, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage et La Mondaine s’invite dans les soirées huppées de Paris.

