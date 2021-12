Quotidien, deuxième partie du 13 décembre 2021 avec Laetitia Casta et Louis Garrel

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 13 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le week-end politique de la gauche. Après l’échec de l’appel d’Anne Hidalgo qui plaide pour l’organisation d’une primaire, peut-on encore croire à une union de la gauche ? En plateau, Yann Barthès reçoit Thomas Guiheneuc, intervenant dans les établissements scolaires pour des campagnes de sensibilisation à l’éducation sexuelle. Il est rejoint par Alice et Mathis, deux lycéens interrogés dans le documentaire de France 5 « Option éducation sexuelle » auquel Thomas Guiheneuc a participé et dont il nous parle ce soir. Yann Barthès reçoit ensuite Laetitia Casta et Louis Garrel à l’occasion de la sortie de leur nouveau film, « La croisade ». Enfin, Willy Papa débriefe le concert de Drake et Kanye West dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Anne Depétrini nous conseille pour choisir nos futures bonnes résolutions de 2022.