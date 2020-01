Quotidien, deuxième partie du 13 janvier 2020 avec Malik Bentalha et Cynthia Fleury

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 13 janvier 2020. Paul Gasnier assiste à l’ouverture du procès du père Preynat, accusé de pédocriminalité. En plateau, Yann Barthes reçoit la philosophe Cynthia Fleury pour parler de la crise de notre démocratie et Malik Bentalha, avant sa grande tournée mondiale. Le procès du Père Preynat s’est ouvert ce lundi à Lyon. L’ancien curé, réduit à l’état laïc en 2019, comparaît pour pédocriminalité devant dix victimes présumées. Des dizaines d’autres témoignages, prescrits depuis, avaient été recueillis contre l’ancien homme d’église, qui a reconnu les faits. Paul Gasnier est à Lyon pour suivre l’ouverture d’un procès symbole de la pédophilie au sein de l’Eglise. Mouvement des gilets jaunes, contestation contre la réforme des retraites, violences policières, ras-le-bol généralisé : la démocratie française est-elle en train de vivre une crise sans précédent ? On en parle avec la philosophe Cynthia Fleury sur le plateau de Quotidien. Après avoir cartonné partout en France, Malik Bentalha a décidé d’exporter son spectacle… Dans le monde entier ! Il passera par Dakar, Abidjan, Dubai, Anvers, Barcelone, Copenhague, Stockholm mais aussi Montreal, New York, Los Angeles ou encore Tokyo et Hong Kong. Avant de s’envoler pour son tour du monde, Malik Bentalha est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la soirée des Critic’s Choice Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Etienne Carbonnier nous emmène chez nos voisin préférés, en Belgique.

En savoir plus sur Yann Barthes