Quotidien, deuxième partie du 13 janvier 2021

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 13 janvier 2021 : on retourne à Washington avec Laura Geisswiller et Sophie Gousset, sept jours après l’invasion du Capitole. Dans une ville barricadée qui panse encore ses plaies, la cérémonie d’investiture de Joe Biden va se dérouler sous très haute surveillance. En plateau, Yann Barthès reçoit le célèbre avocat Henri Leclerc qui vient tout juste de faire ses adieux aux tribunaux après 65 ans de carrière. Dans la seconde partie de l’émission, Yann Barthès reçoit également Sofia Essaïdi, la vedette de la série événement de TF1 « La Promesse ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le craquage d’une journaliste de CNN devant la douleur des familles endeuillées par le Covid, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son QFM Quickie de l’actu et Etienne Carbonnier nous révèle les grandes prédictions des meilleurs voyants de France pour 2021.