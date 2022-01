Quotidien, deuxième partie du 13 janvier 2022 avec Christophe André et Nora Hamzawi

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 13 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la grande manifestation des enseignants à Paris et décrypte les efforts de Valérie Pécresse pour avoir l’air plus « rurale ». En plateau, Yann Barthès reçoit le psychiatre Christophe André à l’occasion de la publication de son livre, « Consolations – Celles qu’on reçoit et celles qu’on donne », puis l’humoriste Nora Hamzawi à l’occasion de son nouveau spectacle au Casino de Paris. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le CES de Las Vegas, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des Influenceurs et Étienne Carbonnier débriefe « Le Meilleur pâtissier célébrités » dans son Canap.