Quotidien, deuxième partie du 13 juin 2022

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 13 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les soirées électorales de la majorité, de Jean-Luc Mélenchon et d’Éric Zemmour. En plateau, on fait le point sur les résultats du premier tour des élections législatives avec le politologue Vincent Martigny. Enfin, Willy Papa nous parle de la maladie de Justin Bieber dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène assister au concert de Jul au Stade Vélodrome.