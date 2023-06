Quotidien, deuxième partie du 13 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du mardi 13 juin 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au quotidien de Kiev en pleine contre-offensive ukrainienne, aux échanges entre Bruno Le Maire et les influenceurs et à la potentielle nomination de Julien Denormandie en tant que premier ministre. Jennifer Lawrence et Andrew Barth Feldman sont sur le plateau de Quotidien pour le film “Le Challenge”. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à la comédie réussie “Le Challenge” avec Jennifer Lawrence et Andrew Barth Feldman. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des critiques adressées à la Maison blanche pour avoir affiché le drapeau LGBT.