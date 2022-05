Quotidien, deuxième partie du 13 mai 2022 avec Melody Gardot et Douglas Kennedy

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 13 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à ce qui est peut-être le rôle le plus compliqué du gouvernement, celui de ministre de l’Écologie. Il prend ensuite des nouvelles des Ukrainiens bloqués dans la région du Donbass. En plateau, Yann Barthès reçoit les médecins Raphaël Pitti et Artem Ahantsev pour parler de la médecine de guerre en Ukraine, puis l’écrivain Douglas Kennedy et la chanteuse Melody Gardot. Enfin, Anne Depétrini nous parle de la fin d’un mythe, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et notre Mondaine s’invite au match des Héros à Lyon.