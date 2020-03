Quotidien, deuxième partie du 13 mars 2020 avec Luc Périno, Frédéric Says, Anna Cabana et Ludovic Vigogne

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 13 mars 2020. On parle des élections municipales en plein Coronavirus avec Paul Larrouturou et de la situation à Lesbos avec Paul Gasnier. En plateau, Martin Weill reçoit le médecin et épidémiologiste Luc Périno et décrypte les allocutions d’Emmanuel Macron et Edouard Philippe avec les journalistes Anna Cabana, Ludovic Vigogne et Frédéric Says. C’était la grosse incertitude de cette semaine, les élections municipales seront finalement maintenues. Emmanuel Macron en a fait l’annonce lors de son allocution jeudi soir. Le chef de l’Etat a toutefois annoncé plusieurs mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des votants en cette période d’épidémie. On en parle avec Paul Larrouturou. Depuis lundi, Paul Gasnier est à Lesbos, en Grèce, où la situation se tend depuis plusieurs semaines. La reprise des combats en Syrie et l’ouverture des frontières turques ont créé un afflux de réfugiés vers l’Europe par Lesbos, premier port d’accueil. Sur place, les autorités grecques et les habitants se disent à bout de nerfs et de patience, tandis que les réfugiés sont parqués dans des conditions sanitaires inquiétantes. Paul Gasnier fait le point sur la situation. Luc Perino est médecin, diplômé de médecine tropicale et d’épidémiologie. Il publie « Patients zéro, histoires inversées de la médecine ». Un livre qui remet les patients au premier plan de toutes les recherches et avancées médicales des dernières années. En pleine crise du Coronavirus, on avait envie d’écouter Luc Perino. Il est sur le plateau de Quotidien. Emmanuel Macron au 20h jeudi soir, puis Edouard Philippe au 13h vendredi. Le président et son Premier ministre ont pris la parole au plus fort de la crise du Coronavirus en France. Leur objectif : rassurer et agir. Ils ont notamment annoncé la fermeture des établissements scolaires, le recours massif au télétravail, des indemnités pour les travailleurs mis au chômage partiel, des reports de paiement pour les entreprises et un vaste plan européen de relance. On décrypte ces annonces avec les journalistes Anna Cabana (Journal du Dimanche), Ludovic Vigogne (L’Opinion) et Frédéric Says (France Culture) sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage et la Mondaine Clémence Majani s’invite au déjeuner du Chinese Business Club.