Quotidien, deuxième partie du 13 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 novembre 2020 : Sophie Dupont a recueilli le témoignage de commerçants forcés de mettre la clé sous la porte à cause du reconfinement. En plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe Frédéric Lenoir qui nous emmène sur « Les chemins du sacré », mais également l’humoriste Thomas Poitevin et ses perruques pour nous aider à garder le moral. Comme tous les vendredis, Juan Arbelaez nous propose une recette inédite, la Mondaine s’invite chez Christophe Michalak, Jenna Castetbon nous résume l’actualité de la semaine en silence et Etienne Carbonnier nous emmène voir les Foufous de l’Assemblée.