Quotidien, deuxième partie du 13 octobre 2021 avec Orelsan et Clément Cotentin, Roselyne Febvre et Romain

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 13 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur l’histoire de ce gendarme, condamné pour violences conjugales et pourtant toujours en poste et amené à prendre les plaintes de femmes elles aussi victimes de violences. Enfin, il s’intéresse à la désunion de la droite, pas celle de 2021 mais celle, déjà, de 2016 et donne la parole à Rokhaya Diallo dans « Tous candidats ». En plateau, Yann Barthès écoute le témoignage d’une mère qui se bat pour sortir son fils de son addiction à la drogue. Dans « Les battements de cœur du colibri », la journaliste Roselyne Febvre raconte le parcours de son fils, Romain, qui l’accompagne ce soir. Il reçoit ensuite Orelsan et son frère Clément à l’occasion de la sortie de leur mini-série « Montre jamais ça à personne », 20 ans d’archives compilées sur l’ascension du rappeur. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la polémique Dave Chappelle accusé de transphobie, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory et Alison Wheeler débriefe Les Républicains vs le reste du