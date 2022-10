Quotidien, deuxième partie du 13 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien deuxième partie du jeudi 13 octobre 2022 : Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire LFI à l’Assemblée nationale est l’invitée de Yann Barthès. Celle qui a remplacé Jean-Luc Mélenchon à la présidence du parti revient sur la rentrée mouvementée du groupe LFI et l’actualité nationale et internationale. Et le deuxième invité de l’émission est le créateur de la plateforme “De gauche ou de droite”, Théo Delemazure, un étudiant de 23 ans. Dans le Petit Q, Willy Papa revient sur l’avis “d’expert” en géopolitique d’Elon Musk qui se targue de pouvoir régler le conflit en Ukraine. Dans quatre minutes douche comprise, Pablo Mira vous résume toute l’actualité qu’il ne fallait pas rater. Et dans son Canap, Etienne Carbonnier débriefe l’Amour est dans le pré mais version belge.