Quotidien, deuxième partie du 13 septembre 2021 avec Laeticia Hallyday et Jean-Claude Camus

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 13 septembre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe l’annonce de candidature d’Anne Hidalgo à Rouen avec Sophie Dupont, Manu Ponty et Pierre Caillé, le défilé des personnalités politiques à la Fête de l’Huma, les commémorations du 11 septembre 2001 aux États-Unis avec Laurence Haïm et la situation des femmes afghanes depuis le retour des Talibans au pouvoir avec le témoignage de Fatema, recueilli par notre reporter sur place, Wilson Fache. En plateau, à l’occasion du concert événement en hommage à Johnny Hallyday, Yann Barthès reçoit Laeticia Hallyday et le producteur Jean-Claude Camus. Ensemble, ils reviennent sur la carrière du chanteur, l’inauguration d’une esplanade, d’une statue et d’un café à sa mémoire, mais aussi sur les différends au sein de la famille Hallyday et la nouvelle vie de Laeticia Hallyday. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le match de boxe commenté par Donald Trump, Laurent Macabiès salue la modestie de François Bayrou dans son Morning Glory, Anne Depétrini nous parle des haters et Étienne Carbonnier nous emmène à la découverte de la meilleure version de l’Amour est dans le pré, la version belge bien sûr.