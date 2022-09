Quotidien, deuxième partie du 13 septembre 2022 avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 13 septembre 2022 : Yann Barthès reçoit Pablo Servigne, l’homme qui a forgé le concept de la « collapsologie » en France pour parler de son livre « L’effondrement (et après) expliqué à nos enfants… et à nos parents ». Il reçoit ensuite Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne à l’occasion de la sortie de leur film « Chronique d’une liaison passagère ». Dans son Petit Q, Willy Papa résume le meilleur de la cérémonie des Emmy Awards 2022, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait le point sur l’actu en quatre minutes douche comprise et Étienne Carbonnier nous fait vivre tout nu dans la jungle dans son Canap.