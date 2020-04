En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 14 avril 2020. Salhia Brakhlia revient sur la volonté d’Emmanuel Macron de tester massivement les Français et, en plateau, Yann Barthes reçoit le docteur Gérald Kierzek. Au cours de son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a fait savoir qu’il souhaitait tester une grosse majorité de la population française contre le Coronavirus. Pourtant, l’utilité de cette démarche fait débat. Peut-on et doit-on vraiment tester tout le monde ? A quoi servirait une campagne de dépistage massive ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Paul Gasnier s’intéresse au fonctionnement des compagnies aériennes pendant la crise, Azzeddine Ahmed-Chaouch cherche à savoir s’il nous faudra travailler plus après la crise, comme le demande le patron du MEDEF, nos couples témoins débriefent l’allocution d’Emmanuel Macron, le chef Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette, Willy Papa nous donne des nouvelles des people confinés à travers le monde et Etienne Carbonnier débriefe le dernier numéro de Top Chef avant de rendre un hommage au Hellfest, déprogrammé cet été pour cause de Covid-19.