Quotidien, deuxième partie du 14 avril 2022 avec Caroline Lhaïk, Brice Teinturier et Vincent Martigny

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 14 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur huit ans de relations parfois charmeuses, parfois houleuses entre Emmanuel Macron et la presse. En plateau, on essaie de définir ce qu’est le « macronisme » avec la journaliste de l’Opinion Caroline Lhaïk, le directeur de l’IPSOS Brice Teinturier et Vincent Martigny, politologue et professeur à l’École Polytechnique. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier nous parle de romance et de barbecue dans son Transpi.