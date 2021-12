Quotidien, deuxième partie du 14 décembre 2021 avec Clémentine Célarié et Lluis Quintana-Murci

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 14 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier retourne à Marseille avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Trois mois après le passage d’Emmanuel Macron et sa promesse d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros, y a-t-il du changement dans la cité phocéenne ? Paul Gasnier s’intéresse ensuite au débat qui se joue en ce moment dans les médias, mais aussi dans le monde universitaire : faut-il inviter Éric Zemmour comme s’il était un candidat comme un autre ? En plateau, Yann Barthès reçoit le biologiste Lluis Quintana-Murci à l’occasion de la publication de son livre, « Le peuple des humains ». Il reçoit ensuite l’actrice Clémentine Célarié pour « Les mots défendus », le récit de son combat contre le cancer. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les premiers épisodes de « And just like that », le reboot de la série Sex and the City, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du Réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène vivre notre « Plus beau Noël » sur TF1.