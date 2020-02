Quotidien, deuxième partie du 14 février 2020 avec Vincent Lacoste et Pénélope Bagieu

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 février 2020. Paul Larrouturou dresse le portrait de Piotr Valenski, l’activiste russe à l’origine de la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux et Paul Gasnier fait le point sur la primaire démocrate américaine. En plateau, Yann Barthes reçoit Vincent Lacoste pour « Mes jours de gloire » et la dessinatrice Penelope Bagieu pour son adaptation de « Sacrées sorcières ». Benjamin Griveaux a retiré ce vendredi sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion sur Twitter de vidéos très intimes. Piotr Pavlenski, un activiste russe réfugié en France, revendique la mise à disposition de ces photos et vidéos. Paul Larrouturou dresse son portrait. Cette semaine, Paul Gasnier était aux Etats-Unis pour suivre la campagne des primaires démocrates. Pete Buttigieg, surprise de l’élection, et Bernie Sanders grand favori sont au coude-à-coude. C’est un peu la grande rock star de la BD à la française. Penelope Bagieu est de retour en ce début d’année avec « Sacrées sorcières », l’adaptation du roman culte de Roald Dalh. Et elle est sur le plateau de Quotidien pour la première fois. Vincent Lacoste est à l’affiche de « Mes jours de gloire », le dernier film d’Antoine de Bary. Dans le rôle d’Adrien, il interprète un enfant star oublié, fauché, rêvant désespérément de retrouver sa gloire passée. Le tout avec un léger syndrome de Peter Pan, malgré une trentaine qui arrive à grands pas. Vincent Lacoste est sur le plateau de Quotidien pour nous en dire plus. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité sans bruit, Clémence Majani s’invite dans les soirées chics de Paris et Laura Felpin se met dans la peau d’un nouveau personnage. T comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte pour vous les matinales politiques dans son Morning Glory.

