Quotidien, deuxième partie du 14 février 2023 avec Michael B. Jordan

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 14 février 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier tire le bilan des déclarations (ratées) de Jean-Luc Mélenchon sur la guerre en Ukraine et s’interroge sur la présence, ou non, des athlètes russes aux JO 2024 à Paris. En plateau, Yann Barthès reçoit la star américaine, vedette de Black Panther et de Creed 3, bientôt en salles, Michael B. Jordan. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le meilleur (et le pire) de la cérémonie des Brit Awards 2023.