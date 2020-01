Quotidien, deuxième partie du 14 janvier 2020 avec Roschdy Zem, Michel Fau et Laurent Karila

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 janvier 2020. Paul Gasnier est à Lyon pour suivre le procès du Père Preynat et Paul Larrouturou est à Pau pour suivre le déplacement d’Emmanuel Macron. Toute la semaine, Paul Gasnier est à Lyon pour suivre le procès du père Preynat, accusé de pédocriminalité. Reporté à cause d’un mouvement de grève au tribunal, le procès a pu s’ouvrir ce mardi 14 janvier. Paul Gasnier a passé la journée avec Didier Bardiau. Victime du Père Preynat et malgré la prescription des faits, il a tenu à assister au procès auprès d’autres victimes. Pour la première fois depuis huit semaines, Emmanuel Macron était de retour sur le terrain ce mardi 14 janvier. À Pau, le président a été interpellé à plusieurs reprises sur la réforme des retraites. Paul Larrouturou l’a suivi sur place. Santé Publique France a remis son bilan 2019 sur la consommation d’alcool chez les Français. Et les chiffres sont conséquents. 32,5% des adultes boivent de l’alcool chaque semaine, les plus gros consommateurs sont en Occitanie, suivis de près par ceux de la Nouvelle-Aquitaine et ceux des Hauts-de-France. Et si la consommation moyenne est en baisse, le volume consommé est toutefois plus important. En résumé : les Français consomment de façon moins régulière qu’avant, mais boivent plus quand l’occasion se présente. Faut-il s’inquiéter de ces chiffres ? Comment expliquer la consommation des Français ? On en parle avec l’addictologue et médecin-psychiatre Laurent Karila. L’un vient du monde du cinéma, l’autre de celui du théâtre. Roschdy Zem et Michel Fau sont réunis pour la première fois sur les planches du théâtre de la Madeleine avec « Trahisons », adaptation du livre d’Harold Pinter. Roschdy Zem et Michel Fau sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait d’Adam Driver, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Étienne Carbonnier nous emmène aux championnats du monde de fléchettes.

