Quotidien, deuxième partie du 14 juin 2023 avec Audrey Derveloy

Au sommaire de Quotidien seconde partie du mercredi 14 juin 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier se rend au Salon Vivatech, s’intéresse à la guerre entre les agriculteurs et les écolos et Sophie Dupont débriefe l’audition de Marlène Schiappa face au Sénat. En plateau, Yann Barthès reçoit la patronne de Sanofi, le plus grand groupe pharmaceutique français, Audrey Derveloy. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’Ozempic, le nouveau médicament « miracle » pour maigrir que s’arrachent les stars américaines.