Quotidien, deuxième partie du 14 mars 2023 avec Salomé Saqué

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 14 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous emmène à Lviv, en Ukraine et il fait le point sur la grève des éboueurs. Yann Barthès reçoit Salomé Saqué pour son livre « Sois jeune et tais-toi ». Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa nous explique la polémique autour de l’ex-footballeur et journaliste sportif Gary Lineker.