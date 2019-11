Quotidien, deuxième partie du 14 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 14 novembre. Baptiste des Monstiers a rencontré l’homme qui avait prédit l’élection de Donald Trump et, en plateau, Yann Barthès reçoit les Nuls Chantal Lauby, Alain Chabat et Dominique Farrugia pour les 25 ans de « La Cité de la peur ». C’est un anniversaire exceptionnel : celui d’un film culte, qui a marqué toutes les générations depuis sa sortie. En 1994, Les Nuls sortaient « La Cité de la Peur ». Aujourd’hui, vingt-cinq ans plus tard, il n’a pas pris une ride. Pour fêter les 25 ans de La Cité de la Peur, Chantal Lauby, Dominique Farrugia et Alain Chabat sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les People’s Choice Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait un point NBA et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters.

