Quotidien, deuxième partie du 14 octobre 2021 avec Thomas Ngijol, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Soren Seelow et Esther Paolini

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 14 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les déboires d’Anne Hidalgo, l’opération séduction de Jean-Luc Mélenchon chez les jeunes et la suite du procès des attentats du 13 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes Soren Seelow, Esther Paolini et Azzeddine Ahmed-Chaouch pour faire le point sur les premières semaines du procès des attentats de Paris. Il reçoit ensuite Thomas Ngijol à l’occasion de son nouveau one-man show, « L’œil du tigre ». Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte le dernier drama à Buckingham Palace, Nicolas Fresco fait le point sur la vie des Influenceurs, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier débriefe le match caritatif du Variétés Club France.