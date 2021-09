Quotidien, deuxième partie du 14 septembre 2021 avec Frédéric Dabi et Stewart Chau

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 14 septembre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au procès d’Alexandre Benalla et Azzeddine Ahmed-Chaouch dévoile une image exclusive de l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron. Il s’intéresse également à la stratégie de communication d’Anne Hidalgo, nouvelle arrivée dans la campagne présidentielle. En plateau, Yann Barthès parle de la jeunesse, celle qui s’engage, celle qui se révolte, celle qui change de ses aînés avec Frédéric Dabi et Stewart Chau. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le MET Gala, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ et Etienne Carbonnier nous emmène à la course de trottinettes de Bordeaux.