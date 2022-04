Quotidien, deuxième partie du 15 avril 2022

Dans la deuxième partie de Quotidien ce vendredi 15 avril, Paul Gasnier et Ambre Chalumeau interrogent le chercheur Benjamin Haddad sur l’évolution de la situation en Ukraine et le philosophe Charles Pépin sur l’entre-deux tours de l’éléction présidentielle. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et ses équipes suivent les candidats à l’élection présidentielle. Marine Le Pen a fait le tour du Vaucluse pour tenter de séduire les Français. Emmanuel Macron est quant à lui allé voir son vieil ami Edouard Philippe dans son fief, au Havre, pour une opération communication gagnante-gagnante. Pendant ce temps-là, les ministres du président étaient eux en déplacement sur les terres de l’extrême gauche pour récupérer leurs électeurs. Pour clore le 20h15 Express, on prend des nouvelles d’Oleg Skripka, de retour à Boutcha, ville détruite par l’armée russe il y a quelques semaines. On fait ensuite le point sur la guerre avec le chercheur Benjamin Haddad. Quelles sont les évolutions sur le terrain et dans les mots utilisés par les alliés de Volodymyr Zelensky ? Quelles sont les suites possibles au conflit ? Le chercheur en relations internationales nous éclaire sur ces questions. Candidats comme citoyens, chacun ressent cette élection présidentielle à sa manière. Charles Pépin est présent sur le plateau pour nous apporter sa vision philosophique de la campagne dans laquelle nous sommes.