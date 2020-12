Quotidien, deuxième partie du 15 décembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 décembre 2020 : jamais un président et sa police n’avait été en si mauvais terme. Depuis qu’Emmanuel Macron a reconnu l’existence de contrôle au faciès, il s’est mis à dos les forces de l’ordre. Pourtant, au départ, entre eux tout avait bien commencé. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. En plateau, Yann Barthès reçoit l’essayiste et réalisatrice Caroline Fourest pour parler liberté d’expression à la veille du jugement du procès des attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper Casher et de Montrouge. D Ensuite, Yann Barthès reçoit la réalisatrice Maïwenn pour parler de la souffrance du monde de la Culture, à l’arrêt depuis des mois. Enfin, Willy Papa dresse le portrait d’Hunter Biden, le fils embarrassant de Joe Biden, Laurent Macabiès nous offre la définition de la mauvaise foi grâce aux écolos dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous parle d’Histoire avec la référence en la matière, Stéphane Bern, dans son Canap.