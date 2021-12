Quotidien, deuxième partie du 15 décembre 2021 avec Denis Brogniart et Yonathan Freund

Au sommaire du replay de Quotidien Seconde partie du mercredi 15 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à l’emploi du temps de Valérie Pécresse. Comment la candidate de la droite parvient-elle à gérer sa campagne et son mandat à la tête de la région Île-de-France ? Avec Sophie Dupont, on part ensuite en tournée de dédicaces avec François Hollande, probablement la seule personne à garder le sourire au Parti socialiste malgré la déroute d’Anne Hidalgo dans les sondages et au sein de la gauche. En plateau, on fait le point sur l’épidémie de Covid et la situation dans les hôpitaux avec le médecin-urgentiste Yonathan Freund. Yann Barthès reçoit ensuite Denis Brogniart pour débriefer une saison hors-normes de Koh Lanta, marquée par une tricherie jamais vue. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Max Verstappen, le nouveau champion du monde de Formule 1, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène au championnat du monde de pulls moches de Noël dans son Transpi.