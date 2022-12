Quotidien, deuxième partie du 15 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 15 décembre 2022 : l’ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, est l’invité de l’émission et analyse l’état diplomatique du monde. Yann Barthès reçoit le champion du monde 2018, Adil Rami. Le footballeur international revient sur la victoire de la France face au Maroc. La célèbre chanteuse Louane est également présente sur le plateau de Quotidien. L’artiste dévoile son quatrième album “Sentiments” qui s’inspire des histoires et états d’âme de ses fans. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la victoire de la France et sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2022. Azzeddine Ahmed-Chaouch est en duplex à Casablanca pour recueillir la réaction des supporters marocains. De leurs côtés, Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Théo Palfray se sont rendus au forum organisé par Bruno Le Maire pour inciter les entreprises françaises à venir en aide à l’Ukraine. Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte le nouvel hymne des Bleus symbolisé par le célèbre tube de Gala “Freed from desire”.