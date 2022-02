Quotidien, deuxième partie du 15 février 2022 avec Gérard Depardieu

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 15 février 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la probable nomination de Julien Denormandie, actuel ministre de l’Agriculture, au poste de directeur de campagne d’Emmanuel Macron. Il revient également sur la fuite des membres du Rassemblement national et sur la course à la « ruralité » des candidats à l’élection présidentielle. En plateau, Yann Barthès reçoit Gérard Depardieu, de retour au cinéma dans deux films majeurs : « Maigret » de Patrice Leconte et « Robustes » de Constance Meyer. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait d’un Gérard Depardieu mélomane, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du Réac et Étienne Carbonnier décrypte la finale de Ninja Warrior dans son Transpi.