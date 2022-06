Quotidien, deuxième partie du 15 juin 2022 avec Jérôme Fourquet et Pierre Salvadori

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 15 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe l’appel au secours d’Amélie de Montchalin, en difficulté pour le second tour des élections législatives. Il s’intéresse ensuite à l’abstention record chez les jeunes qui irrite Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il prend des nouvelles de l’Ukraine avec la photoreporter canadienne Adrienne Surprenant. En plateau, Yann Barthès décrypte les enjeux du second tour de l’élection présidentielle avec Jérôme Fourquet, politologue et expert en géographie électorale au département Opinion de l’Ifop. Il reçoit ensuite Pierre Salvadori et sa « Petite bande » à l’occasion de la sortie de son dernier film. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le gala du Time, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Etienne Carbonnier