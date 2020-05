Quotidien du 15 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du vendredi 15 mai 2020. On parle de la stratégie de culpabilisation du gouvernement avec Lilia Hassaine et des difficultés que représente le port du masque pour les sourds et malentendants avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Dans son 20h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur l’actualité aux Etats-Unis, en France et dans le monde et Marc Beauge nous présente la Fashion Week du futur dans son Flash Mode. En plateau, Yann Barthès reçoit les patrons des cinémas MK2, Nathaniel et Elisha Karmitz ainsi que la troupe du cabaret de Madame Arthur et la sexperte Maïa Mazaurette. Depuis le début de l’épidémie en France, le gouvernement et les élus ont joué sur deux tableaux majeurs : la culpabilisation des Français et la peur. Culpabilisation pour ceux qui sortaient pendant le confinement et peur de mourir pour tout le monde. Aujourd’hui encore, alors que le déconfinement est entamé, on se voit priver de certaines libertés élémentaires. Lilia Hassaine nous explique tout dans son Zoom. Alors que le port du masque se généralise dans l’espace public, beaucoup le considère comme un accessoire rassurant. Pourtant, pour les personnes sourdes et malentendantes, il est synonyme d’isolement et d’angoisse. Comment lire sur les lèvres de ceux qui ne parlent pas la langue des signes ? Comment s’exprimer en langage des signes, alors même qu’il s’appuie en grande partie sur les mimiques du visage ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Nathaniel et Elisha Karmitz sont les deux figures cachées derrière les cinémas MK2. Inconnus du grand public, ils possèdent l’un des plus grands catalogues de films au monde : Truffaut, Chaplin, Demy, Lynch, Varda, Chabrol… tous ces grands cinéastes vivent et revivent dans leurs salles obscures. Alors que les cinémas ont dû fermer, que le festival de Cannes a été annulé, on voulait prendre de leurs nouvelles et par la même occasion celles du monde du cinéma. Nathaniel et Elisha Karmitz sont sur le plateau de Quotidien. Tant que la Culture n’aura pas réintégré ses salles de cinémas, de concert, ses théâtres et ses rues, Quotidien lui fera une place pour qu’elle continue de s’exprimer. Ce soir, on reçoit la troupe du cabaret Madame Arthur, l’un des plus célèbres de Paris. Charly Voodoo, Morian et Lola Dragonness sont en plateau avec nous. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et Etienne Carbonnier nous offre sa playlist Conficool du week-end. Enfin, Laura Felpin partage une lettre à son journal intime.