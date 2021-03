Quotidien, deuxième partie du 15 mars 2021 avec Jean-Pascal Zadi et Alain Bauer

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 15 mars 2021 : Paul Gasnier revient sur le phénomène des « bandes de jeunes » dont les affrontements toujours plus violents font la Une des journaux ces dernières semaines. En plateau, on décrypte ce phénomène avec le criminologue et spécialiste des questions de sécurité Alain Bauer. Puis, Yann Barthès reçoit le meilleur espoir masculin du cinéma français, Jean-Pascal Zadi, à l’occasion de la sortie de sa nouvelle série, « Carrément craignos ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la cérémonie des Grammy Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier revient sur le dernier numéro de The Voice.