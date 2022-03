Quotidien, deuxième partie du 15 mars 2022 avec Lionel Jospin

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 15 mars 2022 : dans la seconde partie de son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole à Daria, une jeune ukrainienne. Après avoir mis sa mère en sécurité à l’ouest du pays, Daria a décidé de retourner à Kiev pour aider la résistance. Paul Gasnier débriefe ensuite la conférence de presse de l’ambassadeur russe en France avec Valentine Watrin. En plateau, Yann Barthès fait le point sur la situation en Ukraine et sur les issues possibles du conflit avec l’ancien Premier ministre Lionel Jospin. Enfin, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier passe un peu de bon temps devant Des chiffres et des lettres dans son Canap.