Quotidien, deuxième partie du 15 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 15 novembre. On parle du week-end d’Emmanuel Macron à Epernay avec Paul Larrouturou et en plateau, Yann Barthès reçoit David Dufresne pour le premier anniversaire des Gilets jaunes et Victoria Beckham pour la sortie de sa marque de beauté éponyme. Ce week-end, les Gilets jaunes fêtent le premier anniversaire de leur existence. Pour prendre le pouls du pays avant cette date, Emmanuel Macron s’est rendu à Epernay, près de Reims, où il va passer e week-end. Paul Larrouturou s’est rendu sur place peu avant l’arrivée du chef de l’État pour recueillir le sentiment des habitants. Depuis le début des mouvements des « Gilets jaunes », le journaliste David Dufresne tient les comptes méticuleux des violences policières. Manifestants tabassés, éborgnés, grièvement blessés, atteintes aux libertés et aux droits, David Dufresne a tout recensé d’abord sur Twitter, puis dans un livre, « Dernière sommation ». Pour l’anniversaire des Gilets Jaunes, un an après le début du mouvement, David Dufresne est sur le plateau de Quotidien. C’est un véritable événement sur le plateau de Quotidien : Victoria Beckham, pourtant très rare dans les médias et dans les talk-show, vient nous parler de sa marque de vêtements et de cosmétiques, Victoria Beckham Beauty. Icone des années 2000 avec les Spice Girls, devenue femme d’influence et puissante businesswoman, Victoria Beckham est sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit, Laura Felpin se met dans la peau d’un nouveau personnage et Clémence Majani s’incruste dans les événements chics de Paris. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

En savoir plus sur Yann Barthes